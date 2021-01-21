Драчёв прокомментировал возвращение Акимовой в состав сборной России по биатлону

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил возвращение в состав сборной России Татьяны Акимовой, которая выступит на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. На минувшей неделе Акимова выиграла все спринтерские гонки, а также помогла России выиграть эстафету на этапе Кубка IBU в Арбере.
«Это проба и очередной тест. Она всем всё доказала, выступив неплохо в Хохфильцене.
Честно? Я не очень понял глубокую задумку тренеров на предмет критериев, по которым её не взяли в Оберхоф. Акимова могла попасть в призы в нынешней форме, а тут потенциального призёра Кубка мира просто исключили из первых январских этапов. Не знаю, как теперь ей надо проявить себя в Антхольце, чтобы обосновать своё место в команде.
Получается та же история, что с Ларисой Куклиной. Она спортсменка высокого уровня, которой нужно дать возможность планомерно готовиться, а не предлагать рваную работу», — цитирует Драчёва News.ru.
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