Драчёв прокомментировал возвращение Акимовой в состав сборной России по биатлону

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил возвращение в состав сборной России Татьяны Акимовой, которая выступит на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. На минувшей неделе Акимова выиграла все спринтерские гонки, а также помогла России выиграть эстафету на этапе Кубка IBU в Арбере.

«Это проба и очередной тест. Она всем всё доказала, выступив неплохо в Хохфильцене.

Честно? Я не очень понял глубокую задумку тренеров на предмет критериев, по которым её не взяли в Оберхоф. Акимова могла попасть в призы в нынешней форме, а тут потенциального призёра Кубка мира просто исключили из первых январских этапов. Не знаю, как теперь ей надо проявить себя в Антхольце, чтобы обосновать своё место в команде.

Получается та же история, что с Ларисой Куклиной. Она спортсменка высокого уровня, которой нужно дать возможность планомерно готовиться, а не предлагать рваную работу», — цитирует Драчёва News.ru.