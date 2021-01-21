Драчёв рассказал, у кого из россиян наилучшие шансы хорошо выступить на ЧМ по биатлону

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, кто из российских спортсменов, по его мнению, имеет наибольшие шансы хорошо выступить на чемпионате мира. По мнению Драчёва, у женщин это Светлана Миронова, у мужчин — Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Есть спортсмены, которые готовы хорошо выступить. В первую очередь это Светлана Миронова. Я один из тех, кто, поверив в неё, привлёк к основному составу сборной. Она может и должна бороться за пьедестал и как минимум быть на цветочной церемонии почти каждый раз.

Эстафеты вообще не обсуждаются, мы обязаны быть на высоте, тут самые большие шансы завоевать медаль.

В личных гонках у мужчин имеет шансы Александр Логинов. Надеюсь, не будет никаких форс-мажоров и он подойдёт в хорошей форме. У меня было много вопросов по его самоподготовке, так как считаю, что все спортсмены должны работать с командой. Если лидер отходит от команды, то теряется и он сам, и та тонкая нить, которая связывает его и команду. Это проверенный не только на Логинове, но и на Антоне Шипулине факт.

Надеюсь и на Латыпова, который смог проявить себя с наилучшей стороны. Но нужно работать над собой ещё больше, не покладая рук, ног и глаз, работу которых так важно совместить», — цитирует Драчёва News.ru.

Чемпионат мира пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.