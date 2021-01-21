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Драчёв рассказал, у кого из россиян наилучшие шансы хорошо выступить на ЧМ по биатлону

Драчёв рассказал, у кого из россиян наилучшие шансы хорошо выступить на ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0
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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, кто из российских спортсменов, по его мнению, имеет наибольшие шансы хорошо выступить на чемпионате мира. По мнению Драчёва, у женщин это Светлана Миронова, у мужчин — Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Есть спортсмены, которые готовы хорошо выступить. В первую очередь это Светлана Миронова. Я один из тех, кто, поверив в неё, привлёк к основному составу сборной. Она может и должна бороться за пьедестал и как минимум быть на цветочной церемонии почти каждый раз.

Эстафеты вообще не обсуждаются, мы обязаны быть на высоте, тут самые большие шансы завоевать медаль.

В личных гонках у мужчин имеет шансы Александр Логинов. Надеюсь, не будет никаких форс-мажоров и он подойдёт в хорошей форме. У меня было много вопросов по его самоподготовке, так как считаю, что все спортсмены должны работать с командой. Если лидер отходит от команды, то теряется и он сам, и та тонкая нить, которая связывает его и команду. Это проверенный не только на Логинове, но и на Антоне Шипулине факт.

Надеюсь и на Латыпова, который смог проявить себя с наилучшей стороны. Но нужно работать над собой ещё больше, не покладая рук, ног и глаз, работу которых так важно совместить», — цитирует Драчёва News.ru.

Чемпионат мира пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

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