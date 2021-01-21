«Всё улучшается». Ярошенко — о выступлении россиянок в индивидуальной гонке в Антхольце

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).



«Вполне достойные результаты. Самое интересное — гонка проходила в горах, одно из самых трудных мест, где самочувствие непредсказуемое. Тенденция положительная. Думаю, всё улучшается. Тем более это горы, не где-то на равнине бегать. Там выступают те спортсмены, которые так же хорошо будут выглядеть на чемпионате мира», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, победу в гонке одержала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Лучший результат среди россиянок показала Евгения Павлова, пришедшая к финишу шестой. Седьмой стала Светлана Миронова. Ульяна Кайшева финишировала девятой.