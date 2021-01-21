Богалий: девочки порадовали. Но везение и терпение, наверное, копим на чемпионат мира
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала выступление российских спортсменок в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Позитивно расцениваю сегодняшние результаты. Девочки очень даже порадовали. Конечно, всегда хочется лучшего. Но в целом, наверное, это лучшее командное выступление за эти этапы Кубка мира. Хочется, чтобы реализация была в нужный момент. Если в шутку, то, наверное, мы копим везение и терпение на чемпионат мира. Сейчас потихоньку набираем. Неплохие проблески были и в Оберхофе. Каждая должна верить в саму себя, дорабатывать каждый выстрел, финишный круг и бороться до конца», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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