Губерниев: молодцы девчонки. Уверен, в каждой гонке этого этапа будем бороться за медали

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении российских биатлонисток в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Молодцы девчонки! Я по-прежнему уверен, что в каждой гонке этого этапа мы будем бороться за медали, отличное выступление! Раньше с нулём промахов у нас было стремление к победе, а теперь даже с одним. Всё идёт нормально. Переживаю, конечно, за Акимову. Одно дело — чемпионат Европы, а другое дело — чемпионат мира. Казакевич никак в себя не придёт, трудно Куклиной. Но тройка наших девушек выглядит отлично. Павлова еле ноги передвигала, а теперь выглядит как лидер сборной. Миронова молодец, скорострельная и точная. А у Кайшевой лучший результат в сезоне. Движение наверх есть.



Миронова стала надёжнее в стрельбе, ходом сегодня была не очень, но стрельба у неё стала надёжнее.



Антхольц — горы и их эффект — это наше место. Но нашим местом должна стать Поклюка, вершина там не такая, как в Италии, но приличная. Будет интересно.



По поводу состава на женскую эстафету пока трудно сказать, у нас впереди ещё масс-старт. Но наша тройка будет точно: Миронова, Павлова и Кайшева. Кто к ним присоединится – посмотрим», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.