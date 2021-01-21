Васильев: видимо, высота в Антхольце биологически подходит именно тем, кто живёт в России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Начали появляться какие-то проблески. Кучность – это здорово. Но, конечно, нужны ещё подиумы. Потому что занимать шестые места можно до конца жизни, но это не может принести удовлетворение в первую очередь зрителям, а потом уже и спортсменам. Но то, что четыре человека попали в 15 сильнейших, — это здорово. Однако нельзя забывать, что в Антхольце российским спортсменам хорошо выступается. Но мы помним, что после этих успешных выступлений на чемпионате мира мы не подтверждаем столь высокий уровень. Хотелось бы в этот раз это опровергнуть. Хочется, чтобы на сей раз наши выступили и здесь хорошо, и на чемпионате мира. Тогда уже будем говорить, что долгосрочный стратегический план тренеров сборной удался. Будем судить их работу по чемпионату мира.
Почему именно в Антхольце мы выглядим неплохо? Сложно сказать. Видимо, эта высота как-то биологически подходит именно тем, кто живет на территории Российской Федерации. Я не иронизирую. Наверное, эти два климата друг другу подходят. И мы традиционно там хорошо бежим. Это удивительно, но это так», – сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
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