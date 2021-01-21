Рёйселанд лидирует в общем зачёте Кубка мира, Миронова — 19-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд лидирует в общем зачёте Кубка мира после индивидуальной гонки на 15 км на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Второе место занимает её соотечественница Тириль Экхофф. Третью позицию в общем зачёте Кубка мира занимает шведка Ханна Эберг.
Австрийская биатлонистка, ставшая победительницей индивидуальной гонки, занимает 7-е место.
Лучшая из россиянок Светлана Миронова — 19-я.
Биатлон. Кубок мира. Женщины
Общий зачёт после 14 гонок
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 589.
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 583.
3. Ханна Эберг (Швеция) – 562.
4. Доротея Вирер (Италия) – 485.
5. Франциска Пройс (Германия) – 447.
6. Динара Алимбекова (Беларусь) – 446
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 442
19. Светлана Миронова (Россия) – 238
27. Ульяна Кайшева (Россия) – 195.
29. Евгения Павлова (Россия) – 159.
32. Ирина Казакевич (Россия) – 129.
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