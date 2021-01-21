В топ-10 попали сразу три наших биатлонистки. И как же до пьедестала не добрались?

Женская сборная России провела лучшую гонку в сезоне. Но опять обидно осталась без медали

Ждём приятных сюрпризов

Биатлонная классика – индивидуальная гонка – в последних сезонах проводится нечасто. Может быть, зря, потому что за победу в ней способны бороться не только быстроногие лидеры, но и «тёмные лошадки», здорово отработавшие на всех четырёх огневых рубежах.

По большому счёту, это шанс и для сборной России. Да, наши девушки не безупречны в стрельбе, но могут преподнести сенсацию. Тем более, что Антхольц – это место, где у россиянок получается приятно удивить. Сюрпризов можно было ждать от каждой девушки из шестёрки: Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Татьяна Акимова.

В индивидуальной гонке всё просто: промах – это штрафная минута. А учитывая, что для россиянок отыграть у лидеров минуту – утопия, вывод напрашивался сам собой: главное – чистая стрельба.

Куклина и Павлова, стартовавшие под третьим и седьмым номерами, соответственно, на первом огневом рубеже придерживались потенциально выигрышной тактики: закрыли по пять мишеней. Полминуты Лариса и Евгения даже были на первом и втором местах по итогам первого круга, но к тому моменту отстрелялись лишь шесть девушек, а слетом безупречно отработала норвежка Рёйселанд, которая на выходе со стрельбища выигрывала у россиянок по десять секунд.

Впрочем, далеко не всем лидерам удавалось чисто стрелять в условиях снегопада. Немка Херрман и норвежка Экхофф, например, допустили по одной ошибке – гонка становилась всё интереснее.

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Россиянки стреляют чисто. Почти

После первой «стойки» всё окончательно запуталось. Куклина закрыла ещё пять мишеней, а вот Павлова один раз промахнулась. Но Евгения по трассе мчала намного быстрее, а потому проигрывала Ларисе уже не минуту, а лишь 30 секунд. Следом за Павловой стреляла норвежка Рёйселанд, но она получила сразу две штрафных минуты. Но Норвегия всё равно удержала лидерство: чисто стрелявшая Тандерволд опережала Куклину на семь секунд.

Тириль Экхофф на «стойке» промахнулась ещё два раза, Денизе Херрман – ещё один. Для этих быстроногих спортсменок борьба за медали была завершена.

А россиянки продолжали удивлять. Куклина на третьем рубеже промахнулась, но, судя по её скорости, даже с нулями она не могла претендовать на многое. А вот три другие спортсменки, подошедшие на стрельбище почти одновременно, были безупречны: Павлова – на третьем рубеже, Кайшева – на втором (первый – тоже чисто), а Миронова – на первом.

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По скорости россиянки не проваливались, но и не блистали. Француженка Шевалье и австрийка Хаузер, которые отработали на два нуля, «везли» Кайшевой и Мироновой почти полминуты.

У Мироновой был шанс на победу!

Следующая стрелковая серия россиянок получилась не такой удачной. Куклина на сей раз попала, но даже с одной штрафной минутой ни на что не претендовала. Павлова мчала по дистанции куда быстрее, но, увы, допустила второй промах на заключительной стрельбе. Сама себя вычеркнула из борьбы за медали и Кайшева – два промаха на третьем рубеже.

И всё в полном порядке было только у Мироновой – свою первую стойку она прошла безупречно. Да, проигрывала лидерам больше полуминуты, но был шанс зацепиться даже за победу.

Был да сплыл. Промах на «лёжке» принёс ей штрафную минуту. А с ней можно было бороться только за тройку, и то с идеальной стрельбой на «стойке» и быстрым пятым кругом.

В лидерах же были в первую очередь те, кто стреляли чисто: француженки Шевалье и Бреза, немка Хеттих, украинка Джима. Однако хорошие шансы на победу сохраняли также Вирер и Хаузер, которые на трёх первых рубежах допустили по промаху, но отыграли ногами по полминуты.

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Лучшая гонка сборной России

Развязка в борьбе за победу на последней «стойке» получилась драматичной. Анаис Шевалье допустила один промах, но всё равно вышла лидером. Но её сразу же на полминуты опередила Юлия Джима, совершившая 20 точных выстрелов. Однако и украинка недолго держала лидерство: Лиза Тереза Хаузер с одним промахом была намного быстрее всех. Соперничать с ней могла бы только Доротея Вирер, но она допустила ошибку на стрельбе и тут же отстала.

Если бы Миронова на «стойке» закрыла все мишени, то уходила бы с огневого рубежа на третьем месте, пытаясь оторваться от Шевалье и догнать Джиму. Но Светлана допустила промах. Обидно.

У Казакевич и Акимовой гонка не заладилась. Ирина промахивалась на каждом рубеже, а Татьяна, хоть и имела какие-то шансы по итогам половины дистанции, утратила их, получив аж четыре штрафных минуты во время третьей и четвёртой остановок на стрельбище.

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Трио лидеров никто разбавить не сумел: медали получили Хаузер, Джима и Шевалье.

А сборная России в целом, как команда, провела однозначно лучшую гонку в сезоне. Павлова – шестая, Миронова – седьмая, Кайшева – девятая, Куклина – 14-я. Это особенно ценно, учитывая, что в Италии будет и масс-старт. И россиянок там точно будет больше, чем обычно.