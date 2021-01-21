Украинка Юлия Джима прокомментировала второе место в индивидуальной гонке в Антхольце

Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).



«В чём секрет? Секрет — в секрете! Очень концентрировалась на рубежах, потому что сегодня чувствовала себя… Ну так, средненько. На высоте тяжело бегать.

Старалась сильно не ускоряться, да это и видно по времени. Погодные условия для стрельбы хорошие, не было такого, чтобы ветер часто менялся или дул порывами, поэтому стрелять чисто возможность была.

Подготовка? Коронавирус внёс коррективы. Начиная с июня мне было тяжело тренироваться, потому что живу в Киеве, а там нет особых условий для подготовки биатлонистов. Полноценная подготовка стартовала в конце августа, когда выехала в Европу. Старалась её сильно не форсировать, учитывая такое позднее начало, и двигаться вперед постепенно.



Будут ли теперь веселее перед чемпионатом мира? Пока ещё не могу понять. Это уже третий этап в январе, и чувствуется, что усталость наваливается. Очень рада, что сегодня смогла справиться с гонкой», — приводит слова Джимы «Матч ТВ».