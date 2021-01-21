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Польховский рассказал о шансах Акимовой поехать на чемпионат мира по биатлону

Польховский рассказал о шансах Акимовой поехать на чемпионат мира по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0
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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением о выступлении россиянки Татьяны Акимовой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), а также рассказал о её шансах войти в состав сборной России для участия в чемпионате мира по биатлону, который пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).

«Четвёртая группа старта всё же сказалась. Татьяна у нас показывала отличные результаты на Кубке IBU, поэтому ничего страшного нет. Рассматриваем её кандидатуру для участия в чемпионате мира», — приводит слова Польховского «Р-Спорт».

Напомним, победу в индивидуальной гонке одержала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Акимова финишировала 54-й. Лучший результат среди россиянок показала Евгения Павлова, пришедшая к финишу шестой.

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