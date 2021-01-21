Победа Хаузер и три россиянки в топ-10. Видеообзор индивидуальной гонки в Антхольце

Сегодня, 21 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась женская индивидуальная гонка. Победу одержала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Она преодолела дистанцию за 42 минуты 29,3 секунды.



Второй стала украинка Юлия Джима. Французская биатлонистка Анаис Шевалье финишировала третьей.



Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Евгения Павлова, она пришла к финишу шестой. Седьмой стала Светлана Миронова, прошедшая первую «стойку» безупречно, но допустившая промах на «лёжке». Ульяна Кайшева финишировала девятой.

Видео можно посмотреть на канале IBU TV в YouTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Завтра, 22 января, состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.