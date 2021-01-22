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Четыре российские биатлонистки выступят в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце

Четыре российские биатлонистки выступят в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0
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Четыре российские биатлонистки примут участие в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов. Это Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

Миронова проходила в число участниц гонки, так как входит в топ-25 в общем зачёте Кубка мира. Она занимает 19-е место. Павлова, Кайшева и Куклина отборались в масс-старт благодаря хорошему выступлению в индивидуальной гонке: Павлова заняла 6-е место, Кайшева — 9-е, Куклина — 14-е.

Женский масс-старт состоится завтра, 23 января. Начало запланировано на 15:10 мск.

Победительницей индивидуальной гонки стала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Второе место заняла украинка Юлия Джима, третьей стала француженка Анаис Шевалье.

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