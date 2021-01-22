За день до победной гонки Логинов говорил, что не доедет до финиша
Российский биатлонист Александр Логинов сомневался, что сумеет добиться успеха в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Об этом рассказал журналист «Матч ТВ» Илья Трифанов.
Логинов в итоге стал победителем гонки. Это первая победа российского биатлониста с февраля 2020 года, когда он стал чемпионом мира. В ходе гонки спортсмен, не допустивший ни единого промаха, не избежал падения, в результате которого сломал палку.
«Накануне я просил об интервью после гонки, и ты сказал: «Какое интервью? Завтра до финиша, наверное, не доеду». Я рассказал об этом Максимову, и тот ответил: «Значит, всё в порядке будет, сто процентов», — сказал Трифанов, когда брал интервью после гонки у Логинова.
Логинов рассказал, как на него повлияло падение в победной индивидуальной гонке
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