Логинов поднялся на 17-е место в общем зачёте Кубка мира, лидирует Й. Бё

Российский биатлонист Александр Логинов поднялся на 17-е место в общем зачёте Кубка после победы в индивидуальной гонке на седьмом этапе соревнований в Антхольце. Для Логинова это первая победа в личных кубковых гонках в сезоне-2020/2021.

Лидерство сохраняет норвежец Йоханнес Бё, который замкнул топ-10 сильнейших в индивидуальной гонке. Второе место занимает его соотечественник — серебряный призёр этого старта Стурла Холм Легрейд. На третьей позиции Тарьей Бё, ставший 15-м в первой гонке этапа в Антхольце.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт

После 14 гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 649.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 618.

3. Тарьей Бё (Норвегия) – 537….

17. Александр Логинов (Россия) – 325…

20. Матвей Елисеев (Россия) – 260…

23. Эдуард Латыпов (Россия) – 196.