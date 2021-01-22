Логинов поднялся на 17-е место в общем зачёте Кубка мира, лидирует Й. Бё

Российский биатлонист Александр Логинов поднялся на 17-е место в общем зачёте Кубка после победы в индивидуальной гонке на седьмом этапе соревнований в Антхольце. Для Логинова это первая победа в личных кубковых гонках в сезоне-2020/2021.
Лидерство сохраняет норвежец Йоханнес Бё, который замкнул топ-10 сильнейших в индивидуальной гонке. Второе место занимает его соотечественник — серебряный призёр этого старта Стурла Холм Легрейд. На третьей позиции Тарьей Бё, ставший 15-м в первой гонке этапа в Антхольце.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт
После 14 гонок
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 649.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 618.
3. Тарьей Бё (Норвегия) – 537….
17. Александр Логинов (Россия) – 325…
20. Матвей Елисеев (Россия) – 260…
23. Эдуард Латыпов (Россия) – 196.
- 22 января 2021
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