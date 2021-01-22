Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Логинов поднялся на 17-е место в общем зачёте Кубка мира, лидирует Й. Бё

Логинов поднялся на 17-е место в общем зачёте Кубка мира, лидирует Й. Бё
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Российский биатлонист Александр Логинов поднялся на 17-е место в общем зачёте Кубка после победы в индивидуальной гонке на седьмом этапе соревнований в Антхольце. Для Логинова это первая победа в личных кубковых гонках в сезоне-2020/2021.

Лидерство сохраняет норвежец Йоханнес Бё, который замкнул топ-10 сильнейших в индивидуальной гонке. Второе место занимает его соотечественник — серебряный призёр этого старта Стурла Холм Легрейд. На третьей позиции Тарьей Бё, ставший 15-м в первой гонке этапа в Антхольце.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт
После 14 гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 649.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 618.
3. Тарьей Бё (Норвегия) – 537….
17. Александр Логинов (Россия) – 325…
20. Матвей Елисеев (Россия) – 260…
23. Эдуард Латыпов (Россия) – 196.

Статистика Кубка мира
Есть долгожданное золото России в биатлоне! Почему победа не только радует, но и тревожит
Александр Логинов упал, сломал палку, но стрелял безупречно. А соперники ошибались.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021