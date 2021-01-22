Х. Экхольм — о победе Логинова: никогда не буду радоваться за того, кто употреблял допинг

Трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Хелена Экхольм прокомментировала победу россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Впечатляющая гонка, но я никогда не буду радоваться за того, кто был отстранён из-за применения эритропоэтина. Это невозможно сделать по ошибке. Если тебе делают инъекцию, ты понимаешь, что происходит», — приводит слова Экхольм Expressen.

Напомним, в допинг-пробе Логинова, которую он сдал в конце 2013 года, был обнаружен рекомбинантый эритропоэтин. В ноябре 2014 года Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение дисквалифицировать российского спортсмена на два года.