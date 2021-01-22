Шипулин — Логинову: твой папа всё видит и тобой гордится. Впереди ЧМ, так держать, мужик!

Чемпион мира 2017 года, депутат Госдумы РФ, президент федерации биатлона Свердловской области Антон Шипулин прокомментировал победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Есть первая личная победа в сезоне! Саня, поздравляю! Лучший! Ты провёл отличную гонку, уверен, твой папа всё видит и тобой гордится. Впереди ЧМ, так держать, мужик!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Антона Шипулина в «Инстаграме».

Это первая победа российского биатлониста с февраля 2020 года, когда он стал чемпионом мира. В ходе гонки спортсмен, не допустивший ни одного промаха, не избежал падения, в результате которого сломал палку.