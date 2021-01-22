Й. Бё не стал общаться с журналистами после неудачного выступления в индивидуальной гонке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё не стал общаться с журналистами после неудачного выступления в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает TV2.

Ходом Бё опередил победившего россиянина Александра Логинова более чем на две минуты, однако побороться за победу в индивидуальной гонке норвежцу помешали четыре промаха. В результате Йоханнес занял лишь 10-е место. По данным источника, после гонки норвежец покинул пресс-зону, не пообщавшись ни с кем, кроме брата — Тарьея Бё.

Это первая победа российского биатлониста с февраля 2020 года, когда он стал чемпионом мира. В ходе гонки спортсмен, не допустивший ни одного промаха, не избежал падения, в результате которого сломал палку.