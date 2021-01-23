Доротея Вирер: приходится сдерживаться, чтобы в эфир не попала моя ругань

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер подвела итоги индивидуальной гонки на 15 км на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Вирер заняла четвёртое место. В нынешнем сезоне итальянка пока выиграла лишь одну гонку.

У Вирер этап в Антхольце является домашним, она родилась и живёт в этом регионе.

«По-прежнему не чувствую себя полностью хорошо. И, конечно, расстроена. Хочу добиваться большего, особенно когда выступаю дома.

Сейчас мы выступаем без болельщиков, и здесь очень тихо. Мне нужно контролировать, что говорю, чтобы моя ругань не попала в эфир. Конечно, иногда употребляю нехорошие слова, если что-то идёт не так. А с такими выступлениями плохих слов уж точно будет много», — цитирует Вирер Expressen.