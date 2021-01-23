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Норвегия выиграла сингл-микст на Кубке IBU в Арбере, Россия — 8-я

Норвегия выиграла сингл-микст на Кубке IBU в Арбере, Россия — 8-я
Биатлон / Кубок IBU 0

Норвежские биатлонисты Эндре Стремсхайм и Каролин Эрдал стали победителями сингл-микста на этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Они избежали штрафных кругов и преодолели дистанцию за 41 минуту 27 секунд.

Второе место заняла сборная Италии, уступив победителям 45 секунд. Почти на одну минуту отстал немецкий дуэт, занявший третье место.

Российская сборная финишировала восьмой. Россию представляли Евгений Идинов и Ольга Мощенкова.

Биатлон. Кубок IBU
Арбер, Германия. Сингл-микст

1. Норвегия (Эндре Стремсхайм – Каролине Эрдал) – 41.27,7 (0+10)
2. Италия (Даниэле Каппелари – Ребекка Пасслер) – 45,0 (1+9)
3. Германия (Лукас Фрацшер – Стефани Шерер) – 59,7 (2+8)…
8. Россия (Евгений Идинов – Ольга Мощенкова) – 2.33,3 (2+16)

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