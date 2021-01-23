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Анна Богалий объяснила промахи Мироновой на последнем рубеже в масс-старте КМ

Анна Богалий объяснила промахи Мироновой на последнем рубеже в масс-старте КМ
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась мнением о выступлении российской биатлонистки Светланы Мироновой в женском масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), а также подвела итоги гонки для россиянок.

«У Мироновой перед глазами на последнем рубеже блеснула медаль. Очень хотелось попасть. Наверное, после трёх попаданий подумала: «Вот, наконец-то!»

Выступление россиянок внушает оптимизм. У нас уже есть позитивные моменты. Будем надеяться, что и на чемпионате Европы они проверят себя», – сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Напомним, гонку выиграла француженка Жулия Симон, россиянка Светлана Миронова стала шестой. Она лидировала перед заключительным огневым рубежом, но допустила два промаха и в итоге завершила гонку на шестом месте.

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