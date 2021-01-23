Куклина: как можно быть довольной собой, если не получается то, что хотелось бы

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце. Она заняла 12-е место.

«Как можно быть довольной собой, если на данный момент не получается то, что хотелось бы? Не получается то, на что рассчитывали, на что тренировались. Ожидали другого результата. Но сейчас не получается показать большего почему-то.

Само собой, есть акклиматизация, потому что индивидуальную гонку просто не добежала, а дошла. Сегодня было немного легче, но всё равно это не то, что хотелось бы.

Нормально отреагировала, что меня заявили на чемпионат Европы. Заявили — хорошо», — сказала Куклина в эфире Матч ТВ.

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, она завершила гонку шестой.