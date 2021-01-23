Антон Бабиков признался, что думал об отказе от участия в эстафете

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление на первом этапе мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце. Бабиков безупречно стрелял и передал эстафету третьим с отставанием от лидера на 6,5 секунды.
«С утра немного опасался за себя. Даже думал замениться, потому что ночью плохо спал, болели мышцы на спине. Но большое спасибо жене и всем близким, кто поддержал и поверил в меня. Решил всё-таки выйти на старт и показать свой максимум. Было тяжело.
На втором круге уже понимал, что это почти моя предельная скорость, а на третьем надо прибавлять. Но хорошо отработал на стрельбе, а потом весь круг — как в тумане, работал на максимуме. Понимал, что соперники чуть быстрее сейчас. Но на первом этапе важно удержать позицию для дальнейшей борьбы. Выдал максимум», — сказал Бабиков в эфире Матч ТВ.
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