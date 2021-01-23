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Матвей Елисеев: чувствовал преимущество в лыжах, осознанно не реагировал на соперников

Матвей Елисеев: чувствовал преимущество в лыжах, осознанно не реагировал на соперников
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление на втором этапе мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Елисеев использовал один дополнительный патрон на двух огневых рубежах и вывел Россию в лидеры.

«Сначала сознательно себя сдерживал. Но это очень сложно. Тренеры помогают, со второго Оберхофа осознанно тормозят меня на первых кругах. Чувствовал преимущество в лыжах, осознанно не реагировал на соперников.

Последний выстрел? К сожалению, поторопился. Хотелось убежать. Видел, что Йоханнес ошибается, и хотел принести побольше преимущество», — сказал Елисеев в эфире Матч ТВ.

Первый этап бежал Антон Бабиков, третий — Александр Логинов, финишировать будет Эдуард Латыпов.

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