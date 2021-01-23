Матвей Елисеев: чувствовал преимущество в лыжах, осознанно не реагировал на соперников
Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление на втором этапе мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Елисеев использовал один дополнительный патрон на двух огневых рубежах и вывел Россию в лидеры.
«Сначала сознательно себя сдерживал. Но это очень сложно. Тренеры помогают, со второго Оберхофа осознанно тормозят меня на первых кругах. Чувствовал преимущество в лыжах, осознанно не реагировал на соперников.
Последний выстрел? К сожалению, поторопился. Хотелось убежать. Видел, что Йоханнес ошибается, и хотел принести побольше преимущество», — сказал Елисеев в эфире Матч ТВ.
Первый этап бежал Антон Бабиков, третий — Александр Логинов, финишировать будет Эдуард Латыпов.
Россия упустила два золота в биатлоне за один день. Как же мы скучали по такой борьбе!
Российский биатлон сейчас в таком порядке, что мы расстраиваемся бронзе в мужской эстафете в Антхольце.
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
18:44
-
18:38
-
18:22
-
18:09
-
17:51
-
17:10
-
17:00
-
16:34
-
16:33
-
16:28
-
16:27
-
16:22Васильев: Миронова испугалась лидерства Эксклюзив
-
16:18
-
16:03
-
15:49
-
15:06
-
14:09
-
13:58
-
12:22
-
11:44
-
11:23
-
11:02
-
10:22
-
09:43
-
09:34
-
09:11
- 22 января 2021
-
22:26
-
19:11
-
18:56
-
18:48
-
18:30
-
18:25
-
18:25
-
18:22
-
18:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам