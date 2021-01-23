Эдуард Латыпов: очень рад сегодняшнему подиуму. Это маленькая победа

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал бронзовый финиш в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Очень рад сегодняшнему подиуму. Для нас это маленькая победа. Наконец-то мы дошли до подиума, а дальше, думаю, будем бороться за победу. Есть все шансы, у нас сильная команда.

Понервничал на «стойке» и, наверное, заставил понервничать всех. Конечно, тяжело стрелялось. В такой компании не всегда был. Но потом собрался. Один выстрел на одну мишень — это эмоции, но всё отбросил, закрыл и пошёл в борьбу.

Слышал, как немцу подсказывают, что сзади бегу я. И там была информация, что не надо допускать до финиша. Понял, что он будет делать попытки убегать на круге. Так и было. Он два раза очень сильно взвинчивал темп, и моя задача была — удержаться за ним.

Знаю ли немецкий? Ну слышал свою фамилию и чего-то там. Из этого понял, что он будет дёргаться на трассе. Он может очень сильно идти с дистанционной скоростью.

Планировал немного иначе сделать, выйти пораньше вперёд. Но лыжи слишком быстро догнали и я воткнулся в него, выйдя на свежий снег. Там было в разы сложнее его обогнать. Много сил потратил, чтобы вырваться вперёд и уже закрыть коридор. Здесь такой правый поворот, что у лидера преимущество. До конца держал преимущество и дожал. Потом уже понял, что немец бросил бежать.

После финиша поздравляли друг друга. Мы команда, каждый друг друга поддержал. Очень рады, что так всё сложилось для нашей команды. Вперёд, Россия!" – сказал Латыпов в эфире Матч ТВ.