Эдуард Латыпов: очень рад сегодняшнему подиуму. Это маленькая победа

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал бронзовый финиш в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.
«Очень рад сегодняшнему подиуму. Для нас это маленькая победа. Наконец-то мы дошли до подиума, а дальше, думаю, будем бороться за победу. Есть все шансы, у нас сильная команда.
Понервничал на «стойке» и, наверное, заставил понервничать всех. Конечно, тяжело стрелялось. В такой компании не всегда был. Но потом собрался. Один выстрел на одну мишень — это эмоции, но всё отбросил, закрыл и пошёл в борьбу.
Слышал, как немцу подсказывают, что сзади бегу я. И там была информация, что не надо допускать до финиша. Понял, что он будет делать попытки убегать на круге. Так и было. Он два раза очень сильно взвинчивал темп, и моя задача была — удержаться за ним.
Знаю ли немецкий? Ну слышал свою фамилию и чего-то там. Из этого понял, что он будет дёргаться на трассе. Он может очень сильно идти с дистанционной скоростью.
Планировал немного иначе сделать, выйти пораньше вперёд. Но лыжи слишком быстро догнали и я воткнулся в него, выйдя на свежий снег. Там было в разы сложнее его обогнать. Много сил потратил, чтобы вырваться вперёд и уже закрыть коридор. Здесь такой правый поворот, что у лидера преимущество. До конца держал преимущество и дожал. Потом уже понял, что немец бросил бежать.
После финиша поздравляли друг друга. Мы команда, каждый друг друга поддержал. Очень рады, что так всё сложилось для нашей команды. Вперёд, Россия!" – сказал Латыпов в эфире Матч ТВ.
- 23 января 2021
-
20:10
-
19:35
-
19:18
-
19:07
-
18:56
-
18:49
-
18:44
-
18:38
-
18:22
-
18:09
-
17:51
-
17:10
-
17:00
-
16:34
-
16:33
-
16:28
-
16:27
-
16:22Васильев: Миронова испугалась лидерства Эксклюзив
-
16:18
-
16:03
-
15:49
-
15:06
-
14:09
-
13:58
-
12:22
-
11:44
-
11:23
-
11:02
-
10:22
-
09:43
-
09:34
-
09:11
- 22 января 2021
-
22:26
-
19:11
-
18:56