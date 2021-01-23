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Российские биатлонисты поднялись на четвёртое место в Кубке наций

Российские биатлонисты поднялись на четвёртое место в Кубке наций
Биатлон / Кубок мира 0

Мужская сборная России по биатлону поднялась на четвёртое место в Кубке наций после эстафетной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Лидируют по-прежнему норвежцы, на втором месте — французы, третьи – немцы.

Напомним, мужскую эстафету выиграла сборная Франции, второй была Норвегия. Российские биатлонисты завоевали бронзу.

В зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также все эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько спортсменов страны могут выйти на старт в личных гонах в следующем сезоне.

Биатлон. Кубок наций. После 14 гонок
Мужчины

1. Норвегия – 5526.
2. Франция – 4953.
3. Германия – 4748.
4. Россия – 4560.
5. Швеция – 4509.
6. Австрия – 4042.

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