Российские биатлонисты поднялись на четвёртое место в Кубке наций

Мужская сборная России по биатлону поднялась на четвёртое место в Кубке наций после эстафетной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Лидируют по-прежнему норвежцы, на втором месте — французы, третьи – немцы.



Напомним, мужскую эстафету выиграла сборная Франции, второй была Норвегия. Российские биатлонисты завоевали бронзу.



В зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также все эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько спортсменов страны могут выйти на старт в личных гонах в следующем сезоне.



Биатлон. Кубок наций. После 14 гонок

Мужчины



1. Норвегия – 5526.

2. Франция – 4953.

3. Германия – 4748.

4. Россия – 4560.

5. Швеция – 4509.

6. Австрия – 4042.

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