Тренер по стрельбе объяснил, почему Александр Логинов зашёл на штрафной круг в эстафете

Тренер по стрельбе мужской сборной России Максим Максимов рассказал о причинах промахов Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в бронзовой эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.

На «стойке» Логинову не хватило восьми патронов, чтобы закрыть пять мишеней, и он зашёл на штрафной круг. Латыпов использовал все доппатроны.

«Сложная эстафета, я очень нервничал, особенно когда Логинов пошёл на штрафной круг. За Латыпова тоже переживал. Логинов хотел сделать задел, с первого круга включился в борьбу. Здесь горы, сложное стрельбище, ему немного тремор ног помешал. В ногах не было устойчивости.

Латыпов? Если честно, то «лёжку» Эдуарда я не видел в трубу, потому что ничего не было видно — туман. На «стойке» было волнение, конечно. Была очень плохая видимость. Мы молодцы. Третье место, но мы дали бой. Думаю, мы готовы побеждать», — приводит слова Максимова Матч ТВ.