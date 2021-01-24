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Елисеев: Латыпов очень грамотно оттёр Долля с лучшей позиции

Елисеев: Латыпов очень грамотно оттёр Долля с лучшей позиции
Биатлон / Кубок мира 0
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Российские биатлонисты Антон Бабиков и Матвей Елисеев рассказали, как они ожидали финиша эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце.

Бабиков и Елисеев безупречно прошли свои этапы, взяв на двоих один дополнительный патрон. Матвей был лидером, когда передавал эстафету Александру Логинову, но Эдуард Латыпов уходил на четвёртый этап уже третьим, так как Логинов не справился со стрельбой на «стойке» и зашёл на один штрафной круг. В итоге в борьбе за бронзу Латыпов на финише опередил немца Бенедикта Долля.

«Мы с Матвеем смотрели вместе, переживали за финиш Александра и за весь этап Эдуарда. Но верили, что Эдуард опять покажет свой замечательный финиш и не подведёт. И он справился», — сказал Бабиков в эфире Матч ТВ.

«Мы поздравили Эдуарда. Он очень сильно пробежал свой этап, очень грамотно оттёр Бенедикта с лучшей позиции. Все очень счастливы», — добавил Елисеев.

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