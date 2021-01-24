Анатолий Хованцев дал прогноз на результаты россиян на ЧМ-2021 по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о медальных ожиданиях от чемпионата мира — 2021.

«Для женской команды больше вероятность завоевания медали в индивидуальных гонках, потому что у девушек очень хорошая скорость, и при отличной стрельбе они могут стать призерами и даже выиграть. Миронова, например, сейчас на подъёме стрельбы. Это то, чего не хватало последние два года, когда мы работали с ней. Сегодня последние два выстрела, конечно, лишили её и победы, и призового места.

У ребят в этом плане сложнее. Думаю, Александр Логинов подойдёт к чемпиону мира в лучшем функциональном состоянии, то есть сможет выдерживать скорость лидеров. При этом, нужно, чтобы он остался при той же стрельбе. Есть ещё Эдуард Латыпов, который при хорошей стрельбе может рассчитывать на медали.

Прежде всего, не надо сбрасывать со счетов эстафеты, ни женскую, ни мужскую. Перспективы, в принципе, хорошие. Все зависит от того, как тренеры распорядятся оставшимися двумя неделями до чемпионата мира», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

Чемпионат мира пройдёт в Поклюке (Словения) с 11 по 21 февраля.