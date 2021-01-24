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Польховский: ещё в декабре решили, что будем готовить из Латыпова финишёра

Польховский: ещё в декабре решили, что будем готовить из Латыпова финишёра
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением, как Эдуард Латыпов справляется с ролью финишёра на эстафетах. Накануне, 23 января, мужская сборная России заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Латыпов завершал гонку.

«Будет ли он финишёром на чемпионате мира? Ещё в декабре мы решили, что будем готовить из Эдуарда финишёра. Процесс идёт, случайности быть не должно, всё должно быть подготовлено заранее.

Даже по интервью, которое сейчас даёт Латыпов, понимаем, что он взрослеет, набирается опыта в качестве финишёра. Всё будет решёно с учетом состава, который будет определён для подготовки к чемпионату мира, и с учётом участия в нём», — цитирует Польховского ТАСС.

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