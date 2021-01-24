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Сборная ХМАО-Югры выиграла супермикст на этапе Кубка России в Красноярске

Сборная ХМАО-Югры выиграла супермикст на этапе Кубка России в Красноярске
Биатлон / Чемпионат России 0
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В Красноярске на шестом этапе Кубка России по биатлону состоялась смешанная эстафета. Гонку выиграла сборная ХМАО-Югры, которую представляли Кристина Дюпина и Вадим Филимонов. Они завершили гонку за 42 минуты 38 секунд, пробежав один штрафной круг.

Второе место заняла команда Мурманской области в составе Анастасии Егоровой и Артёма Грязева. Они отстали от победителей на 52 секунды. Тройку лучших замкнула команда Тюмень-1 (Александра Бацина и Игорь Шетко).

Биатлон. Кубок России. Шестой этап. Красноярск
Смешанная эстафета

1. ХМАО-Югра (Кристина Дюпина, Вадим Филимонов) — 42:38.0 (1+10)
2. Мурманская (Анастасия Егорова, Артем Грязев) — + 52,2 (3+14)
3. Тюмень-1 (Александра Бацина, Игорь Шетко) — + 3.02,9 (6+17)
4. Тюмень-2 (Дарья Харитонова, Илья Новопашин) — + 3.16,6 (3+12)

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