Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Майгуров: на ЧМ в каждой гонке будем бороться за медали, не только в командных видах

Майгуров: на ЧМ в каждой гонке будем бороться за медали, не только в командных видах
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал победу женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.

«С одной стороны, в Антхольце мы всегда неплохо выступали. С другой — видим, что команда степ-бай-степ идёт в гору. Это хорошая тенденция перед чемпионатом мира.

Сервис-бригада у нас весь сезон работает хорошо. Этот успех больше отношу к той стратегии, которую выбрали наши тренеры. Я им доверяю. Это успех их совместной работы.

Медальный план на чемпионат мира? Это неблагодарное дело, но в каждой гонке мы будем бороться за медали, не только в командных видах. Гонки здесь и на предыдущих этапах показали, что мы в силах бороться в любой дисциплине на чемпионате мира», — сказал Майгуров в эфире Матч ТВ.

Драчёв: эта победа позволит обрести уверенность. Цыплят по осени считают, а у нас — по ЧМ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021