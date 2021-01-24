Майгуров: на ЧМ в каждой гонке будем бороться за медали, не только в командных видах

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал победу женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.
«С одной стороны, в Антхольце мы всегда неплохо выступали. С другой — видим, что команда степ-бай-степ идёт в гору. Это хорошая тенденция перед чемпионатом мира.
Сервис-бригада у нас весь сезон работает хорошо. Этот успех больше отношу к той стратегии, которую выбрали наши тренеры. Я им доверяю. Это успех их совместной работы.
Медальный план на чемпионат мира? Это неблагодарное дело, но в каждой гонке мы будем бороться за медали, не только в командных видах. Гонки здесь и на предыдущих этапах показали, что мы в силах бороться в любой дисциплине на чемпионате мира», — сказал Майгуров в эфире Матч ТВ.
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