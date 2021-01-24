Латыпов — о 20-м месте в масс-старте: это одна из лучших моих гонок по самочувствию и ходу

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился мнением о своём выступлении в масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), где он показал 20-й результат. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который зашёл на четыре штрафных круга и занял 19-е место.



«Не знаю, с чем связаны проблемы на рубеже. Может, со скоростью. Сегодня чувствовал себя неплохо, быстро подходил к рубежу. Это одна из лучших моих гонок по самочувствию и ходу, получалось добавлять на круге, держать скорость.



Сейчас надо отдохнуть, откататься, а потом уже будет план работы и подготовка к чемпионату мира», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».



Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Масс-старт, 15 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 35.44,3 (1 промах).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – +31,3 (2).

3. Яков Фак (Словения) – +44,2 (1)…

19. Александр Логинов (Россия) – +1.48,6 (4)

20. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.48,9 (5)…

28. Матвей Елисеев (Россия) – +3. 17,8 (3)…

30. Евгений Гараничев (Россия) – +4.11,6 (7).

Елисеев — о 28-м месте в масс-старте на этапе Кубка мира: в конце бросил бороться