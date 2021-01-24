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Дмитрий Васильев подвёл итоги выступления россиян на седьмом этапе КМ в Антхольце

Дмитрий Васильев подвёл итоги выступления россиян на седьмом этапе КМ в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении россиян на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Напомним, сегодня, 24 января, состоялся масс-старт. Лучший результат среди российских биатлонистов показал Александр Логинов, который зашёл на четыре штрафных круга и стал 19-м. 0,3 секунды проиграл ему Эдуард Латыпов, промахнувшийся 5 раз.

«Первое, что приходит на ум, — ребята подустали. Потому что были три гонки подряд, и всё-таки гонка на 20 километров непростая. Да и всё, что происходит на высоте, это нелегко. Стартовый календарь у женщин более выгодный. Потому что у них сегодня была гонка покороче, им было полегче. Если б у мужчин был такой же календарь, то, думаю, и результат у них был бы получше. Вчера им всё-таки получше бежалось. Накопилась усталость. Такой результат настораживать не должен», – сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Дале был самым быстрым на лыжне в масс-старте, Латыпов проиграл ему 21 секунду
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