Светлана Слепцова: надеюсь, таким составом российские биатлонистки выиграют чемпионат мира

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, бывшая российская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась впечатлениями от победы сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Первое место заняла команда в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовов, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой.

«Хочется поздравить наших девочек, это долгожданная победа, даже долгожданный подиум. Поздравляю всю команду, Виктора Майгурова. Девушки хорошо сработали психологически, были промахи, но они закрывали их дополнительными патронами, что иногда бывает трудно. Тем более в Антхольце, где большая высота.



Скорости были хорошие и у Жени Павловой, и у Ульяны Кайшевой, Таня Акимова хорошо всё сделала. Все очень достойно отработали, заслужили эту победу, надеюсь, что на чемпионате мира они продолжат так же. Чемпионат мира только через три недели, неизвестно, кто как себя будет чувствовать к тому моменту, это всё-таки большой срок. Но на данный момент это наш оптимальный состав, надеюсь, что таким составом они и выиграют чемпионат мира», — цитирует Слепцову ТАСС.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке с 10 по 21 февраля.