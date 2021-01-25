Валерий Польховский: сейчас вижу, что Логинов постоянно улыбается

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский признался, что не считает успехи подопечных на этапе Кубка мира в Антхольце случайными. Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку. Женская сборная России победила в эстафете, а мужская команда завоевала бронзу.
«Случайными могли бы считаться какие-то единичные успехи. Мы же видим, что идёт достаточно мощный подъём у всей команды. Как у мужской, так и у женской. В принципе, подобный набор формы практиковался ещё в советские времена, просто сейчас реалии таковы, что нужно быть намного расторопнее и показывать определённый уровень результатов уже на первых стартах», — цитирует Польховского «RT на русском».
Польховский также ответил на вопрос о том, пугали ли его неудачи лидера сборной России Александра Логинова в первой половине сезона.
«Нет. Мы с Сашей постоянно были на связи, я знал, как он тренируется, какую работу сделал, так что нужно было просто подождать, когда спортсмен наберёт кондиции. Что Логинов и сделал к январю, несмотря на все проблемы личного характера. Сейчас вижу, что он постоянно улыбается, нормально настроен, так что переживать за него сверх меры нет никаких оснований», — сказал тренер.
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