Лариса Куклина: Антхольц, спасибо за хорошие эмоции и душевный позитив
Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от завершившегося в Антхольце (Италия) седьмого этапа Кубка мира. В индивидуальной гонке она заняла 14-е место, в масс-старте — 12-е.
«Антхольц, спасибо за хорошие эмоции и душевный позитив. Двигаемся дальше. Следующая остановка — чемпионат Европы», — написала Куклина.
Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной.
Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в польском городе Душники-Здруй с 27 по 31 января. В состав женской сборной России на эти соревнования вошли: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко. В первый день чемпионата Европы пройдут индивидуальные гонки.
Сергей Коновалов: Куклина сама выразила желание выступить на чемпионате Европы
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