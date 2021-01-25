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Лариса Куклина: Антхольц, спасибо за хорошие эмоции и душевный позитив

Лариса Куклина: Антхольц, спасибо за хорошие эмоции и душевный позитив
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от завершившегося в Антхольце (Италия) седьмого этапа Кубка мира. В индивидуальной гонке она заняла 14-е место, в масс-старте — 12-е.

«Антхольц, спасибо за хорошие эмоции и душевный позитив. Двигаемся дальше. Следующая остановка — чемпионат Европы», — написала Куклина.

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в польском городе Душники-Здруй с 27 по 31 января. В состав женской сборной России на эти соревнования вошли: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко. В первый день чемпионата Европы пройдут индивидуальные гонки.

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