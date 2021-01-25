Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира по биатлону

Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

На сайте Федерации лыжных видов спорта Франции был опубликован состав национальной команды по биатлону на чемпионат мира в Поклюке (Словения).

Биатлон. Чемпионат мира 2021. Поклюка, Словения
Сборная Швеции. Состав

Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Шевалье, Жулия Симон.

Мужчины: Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.

Чемпионат мира в Поклюке будет проходить с 10 по 21 февраля.

На прошедшем седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) французские биатлонисты попали на пьедестал во всех гонках. Золотые медали французам удалось завоевать в мужской эстафете и женском масс-старте, который выиграла Жулия Симон.

Сборная Швеции также назвала состав на чемпионат мира.

Стал известен состав сборной Швеции на чемпионат мира по биатлону
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021