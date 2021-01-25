Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира по биатлону

На сайте Федерации лыжных видов спорта Франции был опубликован состав национальной команды по биатлону на чемпионат мира в Поклюке (Словения).

Биатлон. Чемпионат мира 2021. Поклюка, Словения

Сборная Швеции. Состав

Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Шевалье, Жулия Симон.



Мужчины: Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.

Чемпионат мира в Поклюке будет проходить с 10 по 21 февраля.

На прошедшем седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) французские биатлонисты попали на пьедестал во всех гонках. Золотые медали французам удалось завоевать в мужской эстафете и женском масс-старте, который выиграла Жулия Симон.

Сборная Швеции также назвала состав на чемпионат мира.