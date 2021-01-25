Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира по биатлону
На сайте Федерации лыжных видов спорта Франции был опубликован состав национальной команды по биатлону на чемпионат мира в Поклюке (Словения).
Биатлон. Чемпионат мира 2021. Поклюка, Словения
Сборная Швеции. Состав
Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Шевалье, Жулия Симон.
Мужчины: Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.
Чемпионат мира в Поклюке будет проходить с 10 по 21 февраля.
На прошедшем седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) французские биатлонисты попали на пьедестал во всех гонках. Золотые медали французам удалось завоевать в мужской эстафете и женском масс-старте, который выиграла Жулия Симон.
Сборная Швеции также назвала состав на чемпионат мира.
Стал известен состав сборной Швеции на чемпионат мира по биатлону
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