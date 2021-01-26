Наталья Сорокина: у нас будет золотая команда

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина рассказала об ожиданиях от чемпионата мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.
«Думаю, у мужчин на чемпионате мира у нас будет два лидера — Логинов и Латыпов. Куклина и Гараничев? Если они хорошо выступят на чемпионате Европе, то их заберут обратно в команду. Но будет перепад высот, и неизвестно, как это на них скажется. В Поклюке сложная трасса и своеобразный подход к рубежу. Видно, что у Мироновой и Павловой сейчас форма получше, чем у остальных девочек. Но Кайшева и Акимова могут бороться в длинных гонках. Шансы есть практически в любых гонках.
Нельзя требовать сразу результат. Спортсмену нужно адаптироваться к новой системе подготовки. Нужно дать минимум четыре года. Я верю в этот состав, мы воспитаем сейчас сильное поколение. У нас будет золотая команда, я верю.
Кто-то выбрал остаться на высоте в Антхольце, а наш тренерский штаб решил приехать пораньше и пройти акклиматизацию там. В Поклюке совсем другой рельеф, могут быть другие результаты. Будем судить уже на чемпионате мира, но оба варианта имеют место быть», — цитирует Сорокину сайт «Матч ТВ».
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