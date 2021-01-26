Йоханнес Бё и ещё трое норвежцев не стали готовиться к чемпионату мира вместе со сборной

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё, Ветле Шостад Кристиансен, Тириль Экхофф и Ингрид Тандревольд не стали готовиться к чемпионату мира 2021 года вместе с национальной командой, информирует VG. Сообщается, что все отправились в Норвегию.
«Сезон очень длинный, и было бы здорово немного отдохнуть от постоянных перемещений. Я уже давно хорошо выступаю в Поклюке и без подготовки на высоте, поэтому уверен, что смогу набрать хорошую форму, тренируясь в Осло», – сказал Бё.
Напомним, чемпионат мира—2021 пройдёт с 9 по 21 февраля в Поклюке (Словения).
В общем зачёте сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону лидирует Йоханнес Бё. На его счету 709 очков. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 17-е место с 347 очками. У женщин лидирует Марте Рёйселанд, у которой 625 очков. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, занимает 18-е место с 276 очками.
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