Йоханнес Бё и ещё трое норвежцев не стали готовиться к чемпионату мира вместе со сборной

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё, Ветле Шостад Кристиансен, Тириль Экхофф и Ингрид Тандревольд не стали готовиться к чемпионату мира 2021 года вместе с национальной командой, информирует VG. Сообщается, что все отправились в Норвегию.



«Сезон очень длинный, и было бы здорово немного отдохнуть от постоянных перемещений. Я уже давно хорошо выступаю в Поклюке и без подготовки на высоте, поэтому уверен, что смогу набрать хорошую форму, тренируясь в Осло», – сказал Бё.



Напомним, чемпионат мира—2021 пройдёт с 9 по 21 февраля в Поклюке (Словения).

В общем зачёте сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону лидирует Йоханнес Бё. На его счету 709 очков. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 17-е место с 347 очками. У женщин лидирует Марте Рёйселанд, у которой 625 очков. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, занимает 18-е место с 276 очками.

Сборная России по биатлону прибыла в Поклюку для подготовки к чемпионату мира