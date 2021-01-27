Слепов — о возможной дисквалификации: уже есть предложения о работе. Хочу быть тренером

Российский биатлонист Алексей Слепов рассказал о дальнейших планах в случае своей дисквалификации из-за пропуска допинг-тестов.

«Что послужило причиной для дисквалификации из большого спорта? Всем известно, что спортсменов периодически проверяют на допинг. В специальной программе мы должны указывать, где территориально должны находиться на момент проверки. Я допустил неосторожность, указав неверные данные. Всего было три контрольные проверки, и меня ни разу не оказалось в нужном месте. В итоге я получил письмо о моей дисквалификации из спорта. Такое решение принял антидопинговый комитет. Официальное решение пока не вынесено, но оно очевидно. Жду решения суда.



На региональном уровне можно продолжать заниматься любимым делом. Нельзя выступать за сборную России и тренироваться со сборной командой. Запрещается даже находиться рядом с титулованными коллегами федерального уровня.

Что буду делать дальше? Не всё так трагично. В этой ситуации есть и положительные моменты. Будет меньше разъездной работы, я буду жить дома, а не в гостиницах. Безусловно, рассматриваю варианты гражданской службы. Мне уже начали поступать предложения о работе. Хочу быть тренером!

Детским тренером или взрослым? Пока ещё не решил. У нас не так много биатлонистов в области. В данный момент занимаюсь поиском работы», — приводит слова Слепова Vladimirnews.