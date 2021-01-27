Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Слепов — о возможной дисквалификации: уже есть предложения о работе. Хочу быть тренером

Слепов — о возможной дисквалификации: уже есть предложения о работе. Хочу быть тренером
Биатлон / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

Российский биатлонист Алексей Слепов рассказал о дальнейших планах в случае своей дисквалификации из-за пропуска допинг-тестов.

«Что послужило причиной для дисквалификации из большого спорта? Всем известно, что спортсменов периодически проверяют на допинг. В специальной программе мы должны указывать, где территориально должны находиться на момент проверки. Я допустил неосторожность, указав неверные данные. Всего было три контрольные проверки, и меня ни разу не оказалось в нужном месте. В итоге я получил письмо о моей дисквалификации из спорта. Такое решение принял антидопинговый комитет. Официальное решение пока не вынесено, но оно очевидно. Жду решения суда.

На региональном уровне можно продолжать заниматься любимым делом. Нельзя выступать за сборную России и тренироваться со сборной командой. Запрещается даже находиться рядом с титулованными коллегами федерального уровня.

Что буду делать дальше? Не всё так трагично. В этой ситуации есть и положительные моменты. Будет меньше разъездной работы, я буду жить дома, а не в гостиницах. Безусловно, рассматриваю варианты гражданской службы. Мне уже начали поступать предложения о работе. Хочу быть тренером!

Детским тренером или взрослым? Пока ещё не решил. У нас не так много биатлонистов в области. В данный момент занимаюсь поиском работы», — приводит слова Слепова Vladimirnews.

Слепов: сперва РУСАДА простило, а потом засчитало три пропуска допинг-тестов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021