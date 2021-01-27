21-летняя Анастасия Гореева стала мастером спорта международного класса

21-летняя российская биатлонистка Анастасия Гореева сообщила, что получила звание мастера спорта международного класса.

«Две эстафеты с моим участием — две победы. Благодаря двум победам я получила звание мастера спорта международного класса. Спасибо командам», — написала Гореева в своём «инстаграме».

На первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия) эстафету выиграла российская команда в составе Валерии Васнецовой, Анастасии Гореевой, Анастасии Шевченко и Татьяны Акимовой. На втором этапе, который также состоялся в Арбере, сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Анастасии Гореевой и Валерии Васнецовой победил в смешанной эстафете.

Лучшим результатом Гореевой в Кубке мира пока является 24-е место в спринте на этапе в Хохфильцене (Австрия).