Куклина прокомментировала третье место в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, где ей удалось завоевать бронзовую медаль.

«Безусловно, это период для подготовки к чемпионату мира. Мы делаем всё возможное, чтобы была хорошая форма.

Я не падаю духом, у меня есть характер, и каждый старт я пытаюсь доказать сама себе, что могу бороться на высоком уровне. С каждым стартом я набираю уверенность и чувствую, что форма подходит. Каждый старт я надеюсь на лучшее и выхожу бороться за самые высокие награды», — приводит слова Куклиной News.ru.

Победу в гонке одержала полячка Моника Хойниш-Старега. Второе место заняла Анастасия Меркушина (Украина). Четвёртой стала россиянка Анастасия Шевченко.