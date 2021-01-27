Куклина прокомментировала третье место в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону
Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, где ей удалось завоевать бронзовую медаль.
«Безусловно, это период для подготовки к чемпионату мира. Мы делаем всё возможное, чтобы была хорошая форма.
Я не падаю духом, у меня есть характер, и каждый старт я пытаюсь доказать сама себе, что могу бороться на высоком уровне. С каждым стартом я набираю уверенность и чувствую, что форма подходит. Каждый старт я надеюсь на лучшее и выхожу бороться за самые высокие награды», — приводит слова Куклиной News.ru.
Победу в гонке одержала полячка Моника Хойниш-Старега. Второе место заняла Анастасия Меркушина (Украина). Четвёртой стала россиянка Анастасия Шевченко.
Лариса Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону
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