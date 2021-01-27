Двукратный олимпийский чемпион — о Подчуфаровой: чужаков мало где любят

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал возвращение биатлонистки Ольги Подчуфаровой из Словении в Россию. Спортсменке отказали в получении словенского гражданства.

«Подчуфаровой надо очень постараться, чтобы пробиться в сборную России. Тот факт, что у Подчуфаровой не получилось в Словении, скорее всего, связан не со спортивными результатами. Предполагаю, что были какие-то политические причины. Наверное, её восприняли в Словении как чужака, а чужаков мало где любят. Я не знаю точно, но мне так кажется.

Вот взять, например, Татьяну Акимову, которая еле-еле попала в состав сборной России, хотя в России она показывает выдающиеся результаты. И то её долго мариновали и только в последний момент включили в сборную, где она себя проявила. А Подчуфаровой тем более будет сложно попасть сейчас в сборную России", — цитирует Васильева РИА «Новости».

Подчуфарова — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года. После сезона-2017/2018 Ольга объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила возобновить выступления.