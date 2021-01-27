Польская биатлонистка Моника Хойниш-Старега прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Душниках-Здруй (Польша).

«Я старалась концентрироваться на каждом выстреле и на огневых рубежах была очень сосредоточенной. Думаю, я хорошо справилась. Я очень довольна результатом. Эта медаль придаст мне ещё больше уверенности и мотивации перед чемпионатом мира», — приводит слова Хойниш-Стареги пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Второе место в гонке заняла украинка Анастасия Меркушина. Тройку призёров замкнула россиянка Лариса Куклина.

29 января в Душниках-Здруй состоятся спринтерские гонки, 30 января пройдут гонки преследования. 31 января чемпионат Европы завершится супермикстом и смешанной эстафетой.