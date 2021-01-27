Резцова — о решении IBU: нас унизили, втоптали в землю. Нужно отстаивать имя «Россия»

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала запрет Международного союза биатлонистов (IBU), исходя из которого российские спортсмены будут выступать на чемпионате мира под флагом Союза биатлонистов России (СБР). Название страны будет упоминаться лишь в полном варианте расшифровки аббревиатуры СБР (Russian Biathlon Union).



«Нам надо биться за то, чтобы упоминалось слово „Россия“. В 1992 году на Олимпиаде мы выступали без флага и гимна, но всё равно везде говорили, что мы русские, что мы из России. И тогда хотя бы был олимпийский флаг с олимпийскими кольцами. А сейчас просто ни о чём.



Мне кажется, что наша федерация за оставшиеся две недели должна бить в колокола, бороться за свои права. Нас же просто унизили, буквально втоптали в землю. Нужно отстаивать имя „Россия“, — цитирует Резцову ТАСС.

Сборная России по биатлону выступит на ЧМ под флагом СБР и гимном IBU