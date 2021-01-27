Роднина — о Подчуфаровой: у нас что, 1937 год вернулся? Что мы везде ищем врагов!

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала возвращение биатлонистки Ольги Подчуфаровой из Словении в Россию. Спортсменке отказали в получении словенского гражданства.
«Что мы везде ищем врагов? У нас 1937 год вернулся? У нас народ обсуждает всё! Но не принимает решений, которые бы улучшили что-то в стране. Уже давно есть такое понятие, как спортивное гражданство. И главной причиной появления такого термина стал распад СССР.
Почему у нас каждый бизнесмен ищет то место, где ему лучше? Почему у нас многие держат деньги в офшорах или зарубежных банках… Они не предатели, потому что работают на иностранные компании? А то получается, что у нас только спортсмены главные изменщики! Я не видела ни одного бизнесмена на Западе, который гордо размахивает флагом России. Но если у нас спортсмен без флага, то всё! Он предатель.
Нужно понять, что мы вкладываем в такие понятия, как патриотизм и предательство. А то мы требуем гражданской позиции от спортсменов. Но почему такого спроса нет, например, в бизнесе? Что у нас такой отток капитала? А то выходит так, что многие заработали деньги на наших предприятиях и земле, но все уходят куда-то, но не к нам!» — цитирует Роднину «Спорт-экспресс».
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