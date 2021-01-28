Андрей Расторгуев прокомментировал победу в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону

Представитель Латвии Андрей Расторгуев поделился впечатлениями от победы в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй.
«В целом это была хорошая гонка. Я отлично себя чувствовал на трассе. Хочу поблагодарить сервис-группу. Вся гонка прошла здорово, я получал необходимую информацию до финиша. Здесь много снега, нужно было правильно выбрать и подготовить лыжи. Я потратил немало сил в ходе гонки.
После первой стрельбы лёжа, особенно после промаха последним выстрелом, я стал думать и сказал себе: что я делаю? Почему я стреляю так медленно? На четвёртом выстреле я словно остановился. На следующем огневом рубеже я стал выполнять свою работу на сто процентов. В итоге всё получилось", — сказал Расторгуев в эфире IBU TV.
Лучший результат среди россиян продемонстрировал Карим Халили, занявший четвёртое место.
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