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Андрей Расторгуев прокомментировал победу в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону

Андрей Расторгуев прокомментировал победу в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Представитель Латвии Андрей Расторгуев поделился впечатлениями от победы в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй.

«В целом это была хорошая гонка. Я отлично себя чувствовал на трассе. Хочу поблагодарить сервис-группу. Вся гонка прошла здорово, я получал необходимую информацию до финиша. Здесь много снега, нужно было правильно выбрать и подготовить лыжи. Я потратил немало сил в ходе гонки.

После первой стрельбы лёжа, особенно после промаха последним выстрелом, я стал думать и сказал себе: что я делаю? Почему я стреляю так медленно? На четвёртом выстреле я словно остановился. На следующем огневом рубеже я стал выполнять свою работу на сто процентов. В итоге всё получилось", — сказал Расторгуев в эфире IBU TV.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Карим Халили, занявший четвёртое место.

Расписание чемпионата Европы по биатлону
Халили почти 3 минуты уступил Расторгуеву на лыжне в индивидуальной гонке ЧЕ в Польше
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