Рёш: некоторые трофеи с охоты Бессеберга в России доставляли прямо в офис IBU

Бывший генеральный секретарь IBU Николь Рёш прокомментировала обвинения в адрес экс-главы организации Андерса Бессеберга в получении взяток от России. В частности, комиссия IBU в своём отчёте сообщила, что российская сторона приглашала Бессеберга на охоту.
«Я знаю, что Бессеберга несколько раз приглашали на охоту в Россию. Я не знаю, кто его приглашал. Некоторые трофеи доставляли нам прямо в офис. Я помню, что однажды нам пришла доставка от руководителя Ханты-Мансийска. Бессеберг также хотел, чтобы сотрудники IBU отвозили его трофеи в Норвегию», — приводятся слова Рёш в отчете комиссии IBU.
Бессеберг не смог предоставить доказательств того, что он сам оплачивал выезды на охоту в Россию.
Член исполкома IBU Джим Каррабре рассказал, что перед Олимпиадой в Ванкувере Бессебергу предлагали поохотиться в Канаде, зная о его увлечении.
«Бессеберг заинтересовался и спросил, оплатим ли мы это за него. Мы сказали, что нет. Канадский биатлонный союз мог только организовать охоту, но платить пришлось бы ему самому. Бессеберг тогда сразу же утратил интерес к охоте», — сказал Каррабре.
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