Тренер сборной России объяснил, почему Гараничев стал лишь 34-м в индивидуальной гонке

Старший тренер резервной мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал выступление Евгения Гараничева, который занял 34-е место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону. Спортсмен допустил четыре промаха.
«Евгений Гараничев, как и Стрельцов, приехал к нам из основной сборной. С ним мы связываем основные медальные надежды. Но в индивидуальной гонке его шансом была стрельба на ноль – этого ему сделать не удалось. На первом рубеже уже два промаха, а дальше он рисковал, собрал ещё два промаха, и в итоге такой результат.
Гонка у Жени не сложилась, он и сам прекрасно всё понимает. Для него на таких турнирах есть только медали, а места вне тройки уже неудача», — приводит слова Белозёрова пресс-служба Союза биатлонистов России.
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