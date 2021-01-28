Йоханнес Бё: я считал важным, что Бессеберг не допустил победы Тихонова на выборах

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, почему положительно относился к бывшему главе Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу.

«Когда он решил побороться за новый срок на посту президента IBU, кажется, в 2014 году, чтобы не допустить россиянина Тихонова к этой должности, я считал, что это очень важно для нашего вида спорта», — приводит слова Бё TV2.

Сегодня, 27 января, в отчёте комиссии IBU Бессеберг был обвинён в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов. Его также обвинили в получении денег и подарков из России за сокрытие положительных допинг-тестов. Комиссия предполагает, что бывший глава IBU пользовался услугами проституток, оплаченных российской стороной. Также ему подарили дорогие часы, оплачивали отпуск и охоту в России. При этом конкретных доказательств у комиссии нет.